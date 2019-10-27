مسؤول أمريكي يؤكد أن عملية قتل البغدادي نفذت من قاعدة جوية في غرب العراق

أفاد مسؤول أمريكي بأن العملية، التي تقول واشنطن إنها أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، نفذت انطلاقا من الأراضي العراقية.

وقال المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في حديث لوكالة "رويترز"، إن العملية العسكرية للقوات الأمريكية انطلقت من قاعدة جوية في العراق، مشيرا إلى أن بغداد لعبت دورا بالغ الأهمية في هذه المهمة.

وأوضح المسؤول الأمريكي حسب الوكالة، أن "عناصر الاستخبارات العراقية وجهاز الأمن للبلاد أسهموا في نجاح هذه العملية".

وتأكيدا للتقارير الإعلامية الكثيرة الصادرة عن هذا الموضوع، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الأحد، عن تصفية زعيم "داعش" في عملية للقوات الخاصة للولايات المتحدة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامهم في تنفيذ هذه العملية.

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، إن جهاز المخابرات الوطني هو من تمكن من تحديد الوكر الذي اختبأ فيه البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية.