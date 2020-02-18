أعلن "الجيش الليبي" أنه أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس لإضعاف إمكانيات المرتزقة الذين وصلوا من سوريا.وقال بيان صاد عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية: "وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم، ولكن نظرا للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج وزمرته، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم "داعش والقاعدة".وتابع: "فإن الجيش الوطني الليبي يدعوا العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين أمام العالم ، وذلك لأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط".