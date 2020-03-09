القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من أفغانستان تنفيذا للاتفاق الموقع مع طالبان

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله بأن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من أفغانستان، على النحو المطلوب بموجب الاتفاق مع طالبان في العاصمة القطرية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وضعت خطط الانسحاب الأولي لقواتها من أفغانستان، لكنها رجحت ألا ينتهي العنف في البلاد، حتى بعد أن وقعت الولايات المتحدة و"طالبان" اتفاق سلام، حيث فوض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في الـ3 من مارس، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، باتخاذ قرار بدء الانسحاب الأولي الذي سيتم في غضون عشرة أيام.

إلى ذلك، وقعت الولايات المتحدة و"طالبان" يوم 29 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاق سلام، في خطوة تمهد لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وإنهاء حرب مستمرة منذ 18 عاما في دولة تعاني من ويلات العنف.

وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية وقوات الناتو من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا.