استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة
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استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً , وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة .

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العرب اليوم - استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً , وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة .

استشهاد الطفلة صبا
غزة - العرب اليوم

 استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً , وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة .

 

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استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة



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استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة استشهاد الطفلة صبا وأيضاً إصابة والدتها حامل وهي بحالة حرجة جداً وإصابة طفلتها الثانية بجراح متوسطة جراء القصف الصهيوني العنيف على منزلهم في غزة



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