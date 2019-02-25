بريطانيا تقرر تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

قالت الحكومة البريطانية يوم الإثنين إنها تعتزم فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب "يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا.

وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي، ولكنها تنوي الآن حظر جناحه السياسي أيضا.

وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية ساجد جاويد الاثنين "يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي."

ومضى للقول في تصريح "لأجل ذلك، اتخذت قرارا بحظر حزب الله كليا."

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله تنظيما ارهابيا، وكانت واشنطن عبرت في الاسبوع الماضي عن قلقها من تنامي نفوذ الحزب في الحكومة اللبنانية.