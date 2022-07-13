أفادت مصادرنا بأنه تم إلقاء القبض على عناصر "شبكة إرهابية" لها صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق شمال غربي البلا وأن "الشبكة كانت على صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها دخول الأراضي الإيرانية" وأكدت أن "قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على جميع عناصر هذه المجموعة المكونة من 10 أشخاص".