سلطنة عمان تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت سلطنة عمان اليوم 348 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8118 حالة.

وبيّنت وزارة الصحة العمانية أن 171 من الحالات المسجلة لعمانيين، و177 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 2067 حالة تماثلت للشفاء.