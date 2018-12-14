أرتفاع أعداد المصابين خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة إلى 17

ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى 17 مواطنا.

وأكدت مصادر طبية انه من بين المصابين مسعف من الخدمات الطبية واصيب بقنبلة غاز في الكتف على حدود القطاع، كما أصيب المصور الصحفي عطية درويش بقنبلة غاز في الوجه خلال تغطيته لمسيرات العودة الكبرى شرق مدينة غزة.

من ناحية أخرى اجتاز شاب فلسطيني السياج الحدودي الفاصل جنوب قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال المنتشرة على حدود غزة تلاحقه.

يأتي ذلك في ظل مشاركة المواطنين اليوم في جمعة المقاومة حق مشروع بالجمعة 38 من مسيرات العودة شرق قطاع غزة حيث أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مباشر صوب مخيمات العودة الخمسة.

من جانب اخر هاجم مستوطنون اليوم مركبات المواطنيين الفلسطينيين على طريق قلقيلية نابلس بعد أن أغلقوا مفرق اماتين شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين ألقت الحجارة على المركبات ونفذت أعمال عربدة في المنطقة الأمر الذي اضطر المواطنين لسلوك طريق الكفريات - بيت ليد جنوب شرق طولكرم للوصول إلى منازلهم

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من ناحية أخرى أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت خلال قمع المسيرة مما أدى الى إصابة عدد من المشاركين فيها بالاختناق تم علاجهم ميدانيا في مركز الإسعاف بالقرية كما اقتحمت القوات عددا من منازل المواطنين.

وفي بيت لحم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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