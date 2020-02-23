المرصد السوري يؤكد إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب
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المرصد السوري يؤكد إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب

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العرب اليوم - المرصد السوري يؤكد إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب

المرصد السوري
دمشق ـ العرب اليوم

المرصد السوري يؤكد إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب

 

 

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المرصد السوري يؤكد إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب المرصد السوري يؤكد إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب



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