الكرملين يًعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن الكرملين سيكشف عن اتصالات الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حال حدوثها وأضاف: "سنخبركم بالاتصال وموعده إن تم" ولم يبحث رئيسا روسيا وفرنسا المشاكل المتراكمة منذ شهرين.