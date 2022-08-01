الكرملين يًعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون
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الكرملين يًعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون

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العرب اليوم - الكرملين يًعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون

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موسكو - العرب اليوم

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن الكرملين سيكشف عن اتصالات الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حال حدوثها وأضاف: "سنخبركم بالاتصال وموعده إن تم" ولم يبحث رئيسا روسيا وفرنسا المشاكل المتراكمة منذ شهرين.

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الكرملين يًعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون الكرملين يًعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون



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