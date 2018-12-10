محمد بن زايد يدعو شيخ الأزهر للمشاركة في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعوة رسمية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للمشاركة في "المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية" الذي تستضيفه الدولة خلال شهر فبراير 2019.

نقلًا عن البيان