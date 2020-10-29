علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات.وقال بنيامين نتنياهو: "نقف على ذات الاتجاه ضد عدو مشترك".