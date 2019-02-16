تعقّدت معركة استعادة بلدة الباغوز، آخر منطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا، بسبب وجود آلاف المدنيين هناك.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت "قوات سوريا الديمقراطية"، ذات الغالبية الكردية، هجوماً لاستعادة البلدة الواقعة على الحدود السورية العراقية.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس إن دحر تنظيم الدولة الإسلامية سيعلن "في غضون 24 ساعة المقبلة".

لكن المقاتلين الأكراد يرجحون أن يصدر الإعلان "في الأيام القليلة المقبلة"، بسبب تواصل فرار المدنيين من البلدة.