رجل يهاجم قوات الأمن قرب قيادة شرطة موسكو

قالت يوليا إيفانوفا كبيرة مساعدي رئيس مديرية لجنة التحقيق بموسكو، إن رجلا هاجم رجال الشرطة عند مبنى قيادة شرطة العاصمة في شارع بتروفكا وسط موسكو.وأضافت إيفانوفا: "في الوقت الراهن، تم توقيف شخص من مواليد 1988، وتجري معه إجراءات التحقيق اللازمة".من جانبه، أعلن مصدر في المكتب الصحفي بقيادة شرطة العاصمة، أن الرجل أصاب أحد عناصر دورية للشرطة في وجهه.