محافظ شبوة اليمنية يوجه بفرض حالة الطوارئ في 3 مديريات بسبب العمليات العسكرية فيها

وجه محافظ شبوة ورئيس لجنتها الامنية الشيخ عوض محمد العولقي بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين .وناشد المحافظ المواطنين في تلك المديريات بضرورة الالتزام بهذه التوجيهات حفاظا على اروحاهم ،واعتبر اراضي المديريات الثلاث مسرح للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها ابطال الوطن من اجل تحريرها من فلول المليشيا الحوثية الانقلابية التابعة لايران .ووجه المحافظ العولقي بضرورة نزول الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التي تم استعادتها بمديرية عسيلان ،من مخلفات الحرب والالغام التي تحرص المليشيات على زرعها في كل شبر تطأه من الارض .

