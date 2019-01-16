ميركل تأسف لرفض البرلمان البريطاني إتفاق البريكست

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أسفها لقرار نواب البرلمان البريطاني برفض الإتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

وقالت ميركل، في تصريحات للصحفيين سنبذل أقصى ما في وسعنا من أجل التوصل إلى حل منظم، إلا أننا سنكون مستعدين في حال عدم التوصل إلى هذا الحل"وكان البرلمان البريطاني قد رفض بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته ماي مع لاتحاد الأوروبي،

ولم تحصل الاتفاقية التي توصلت إليها الزعيمة المحافظة إلا على تأييد 202 من الأعضاء فيما رفضها 432.