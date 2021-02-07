ظريف يطلب من أميركا الضغط على السعودية لوقف الحرب في اليمن

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على السعودية لوقف الحرب في اليمن.

ووفقا لـ"رويترز"، أكد ظريف إن بلاده مستعدة للعمل مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مشيرا إلى أنه سيلتقي معه غدا الاثنين.

وفي سياق أخر، حث ظريف واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، موضحا أن تخفيض إيران لالتزاماتها النووية كان رد فعل على انسحابها منه.

وأشار إلى إن حصول إيران على تعويض من واشنطن عن انسحابها من الاتفاق النووي ليس "شرطا مسبقا" لإحياء الاتفاق.

وبدورها، قالت الولايات المتحدة، إنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي قبل أن تعود الأخيرة للالتزام بالاتفاق الدولي الموقع في 2015 والعدول عن الإجراءات التي اتخذتها ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.

وأجاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع محطة "CBS"، بـ "لا"، عند سؤاله عما إذا كانت إداراته سترفع العقوبات على إيران قبل عودتها للالتزام بالاتفاق.