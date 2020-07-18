اندلاع حريق في مخزن للمواد الغذائية في مطار الكويت الدولي

نشب حريق، اليوم السبت، في مخزن للمواد الغذائية في مطار الكويت الدولي، حيث تشارك 5 مراكز إطفاء في إخماد الحريق ووفقا لموقع "الجريدة" الكويتي نقلا عن المدير العام للإطفاء، فإنه لا يوجد أي إصابات في حادث الحريق الذي شب بمخزون في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل وجاري تفقد الموقع ووفقا للنقيب رضا السلمان، فإن المخزن مخصص لإحدى الشركات العاملة بالمواد الغذائية وهو عبارة عن سرداب ودور أرضي أول وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل ولا إصابات