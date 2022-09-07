الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على مطار حلب تصل إلى جريمة حرب
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الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على مطار حلب تصل إلى "جريمة حرب"

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العرب اليوم - الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على مطار حلب تصل إلى "جريمة حرب"

وزارة الخارجية السورية
دمشق_ العرب اليوم

وزارة الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على مطار حلب تصل إلى "جريمة حرب"

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الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على مطار حلب تصل إلى جريمة حرب الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على مطار حلب تصل إلى جريمة حرب



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