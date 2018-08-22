دخول الدفعة الثانية من مهاجري معضمية الشام إلى سورية

دخلت الدفعة الثانية من أهالي بلدة معضمية الشام، بريف دمشق إلى سوريا عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال رئيس لجنة المصالحة في بلدة معضمية الشام، في ريف دمشق، حسن غندور: “وصل إلى معبر جديدة يابوس 109 أشخاص، وهم الدفعة الثانية من أهالي المعضمية، حيث كان من المقرر أن يصل 160 شخصاً إلا أن عرقلة الأمن العام اللبناني لدخولهم يوم أمس، دفع بعض العائلات للعودة إلى المخيم الذي غادروه”.