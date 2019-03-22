فرنسا تستدعي سفير إسرائيل لجلسة استماع

استدعت فرنسا السفير الإسرائيلي لديها لجلسة استماع في مقر الخارجية الفرنسية حول قيام الشرطة الإسرائيلية بمنع استمرار فعالية " لعيد الأم"، حسبما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن الاستدعاء جاء على خلفية منع أمس فعالية لإحياء "عيد الأم"، أقيمت في المركز الثقافي الفرنسي في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية.

وذكرت أن السفير الإسرائيلي برر المنع ذلك أمام الفرنسيين، بأنه يتوافق مع اتفاقية أوسلو التي تمنع السلطة الفلسطينية من أي نشاط سياسي في القدس.