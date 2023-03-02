الجيش الجزائري يُعلن ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و488 مهاجرا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائري ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و488 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 22 وحتى 28 فبراير الماضي، من ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط 65 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من طن و31 كجم، فضلا عن ضبط 267 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 488 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.