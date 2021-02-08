الخارجية الروسية تعلن أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيينا إجراء غير مبرر وغير ودي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس غير مبرر وغير ودي، واصفا إياه بالاستمرار لسياسات التدخل في شؤون روسيا الداخلية.