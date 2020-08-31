رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة - العرب اليوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين
 

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين



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