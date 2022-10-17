روسيا تقصف كييف بـ28 طائرة مسيرة

اتهم نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني القوات الروسية بقصف مبني سكني في كييف، باستخدام طائرة «كاميكازي» روسية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 19 شخصا، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن جثة سيدة انتشلت من تحت أنقاض منزل في منطقة شيفتشينكيف، بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، فيما تواصلت جهود البحث عن شخص آخر، مضيفا أن 5 انفجارات وقعت بعد توجيه 28 طائرة دون طيار إلى المدينة.