الصين ترحب بإصدار الرئيس الفلسطيني مرسوما بإجراء الانتخابات العامة

رحبت الصين اليوم الجمعة بإصدار الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات الفلسطينية، معربة فى الوقت نفسه عن أملها أن تسهم الانتخابات فى تعزيز التضامن الفلسطيني الداخلى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - في تصريح اليوم - "تأمل الصين، بوصفها صديقا وشريكا لفلسطين، أن تجرى هذه الانتخابات بسلاسة؛ لتعزيز التضامن الداخلي وحماية مصالح الشعب الفلسطيني وتعزيزها بشكل أفضل".