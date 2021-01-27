قوى الأمن اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في طرابلس
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قوى الأمن اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في طرابلس

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العرب اليوم - قوى الأمن اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في طرابلس

عناصر من قوات الأمن اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

قوى الأمن اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في طرابلس

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قوى الأمن اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في طرابلس قوى الأمن اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في طرابلس



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