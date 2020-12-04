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بومبيو نريد أن يكون لدينا تواجد عسكري متوازن في العراق

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العرب اليوم - بومبيو نريد أن يكون لدينا تواجد عسكري متوازن في العراق

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
واشنطن _ العرب اليوم

بومبيو نريد أن يكون لدينا تواجد عسكري متوازن في العراق

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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بومبيو نريد أن يكون لدينا تواجد عسكري متوازن في العراق بومبيو نريد أن يكون لدينا تواجد عسكري متوازن في العراق



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