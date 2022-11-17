أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن تنفيذ العملية الإرهابية مساء أمس الأربعاء، في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان -جنوب غرب إيران الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين.