تنظيم داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في مدينة إيذه الإيرانية
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تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي في مدينة إيذه الإيرانية

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العرب اليوم - تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي في مدينة إيذه الإيرانية

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طهران - العرب اليوم

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن تنفيذ العملية الإرهابية مساء أمس الأربعاء، في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان -جنوب غرب إيران الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين.

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تنظيم داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في مدينة إيذه الإيرانية تنظيم داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في مدينة إيذه الإيرانية



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