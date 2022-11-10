إحباط تفجير منشأة صناعات جوية في إيران

أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب عن إحباط "مخطط معاد" لتفجير إحدى منشآت الصناعات الجوية في أصفهان، وربط بين الحادث بالاحتجاجات التي تشهدها بلاده جاء ذلك في حوار أجراه موقع "KHAMENEI.IR" الإعلامي مع خطيب، وقال الموقع إن الحوار جاء بهدف "معرفة طبيعة أعمال الشغب الأخيرة في إيران، والدور الذي لعبته الأطراف الأجنبية فيها" واتهم خطيب إسرائيل وبريطانيا في تنفيذ تلك الأعمال.