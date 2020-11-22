محمد بن سلمان يؤكد أن مجموعة العشرين ضخت أكثر من 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمجموعة العشرين ضخت ما يزيد عن 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد، وهو إسهام غير مسبوق.