إصابة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، صباح اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن المواجهات اندلعت خلال اقتحام قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، المخيم لاعتقال مطارد وداهمت وحدات خاصة معززة بأربعين دورية عسكرية، مدينة جِنين، ثم توجهت للمخيم وحاصرت وسط المخيم ومحط ديوان ومنازل عائلة الأسير المحرر عبد الرحمن قاسم السعدي.