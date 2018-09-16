القناة السابعة الإسرائيلية تعلن أن عائلة منفذ حادث الطعن في غوش عتصيون حذرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية

أكدت عائلة منفذ عملية الطعن في غوش عتصيون أنها "
حذرت الأجهزة الأمنيه الفلسطينيه بأن إبنهم ذهب لتنفيذ هجوم لكنها لم تقبض عليه
GMT 16:38 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرحركــــة فتــــح " تؤكد أن مجزرة إدارة ترامب بحق القدس وقضية اللاجئين مشابهة لمجزرة الاحتلال في صبرا وشاتيلا" .
GMT 16:34 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبروزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان يتوعد بمحاربة ما أسماه بالارهاب ويعزي عائلة قتيل غوش عتصيون
GMT 16:31 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرمقتل المستوطن الذي أصيب في عملية الطعن التي وقعت في غوش عتصيون قبل قليل.
GMT 16:30 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرإصابة إسرائيليين بجروح مختلفة في عملية طعن عند مفرق غوش عتصيون وإطلاق النار على المنفذ
GMT 13:17 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبراعتقال 35 شخصًا بعملية أمنية في باكستان
جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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