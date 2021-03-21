داعش يتبنى الهجوم ضد الجيش المالي

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الأحد، الهجوم الذي استهدف الإثنين الماضي قوات من الجيش المالي في شمال شرق البلاد، مودياً بحياة أكثر من 30 جندياً.

وأورد التنظيم الإرهابي، عبر وكالة أعماق التابعة له على تطبيق تلغرام، أن "مقاتليه نصبوا كميناً مسلحاً يوم الاثنين الماضي لرتل آليات للجيش المالي (...) وهاجموا الرتل بمختلف أنواع الأسلحة".