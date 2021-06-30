انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد
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انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد

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العرب اليوم - انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد

انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد
بغداد - العرب اليوم

أفادت مصادر في العراق، اليوم الأربعاء، بحدوث انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني إن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد".وأضاف أن "العبوة التي انفجرت كانت موضوعة بين الباعة في السوق، وأدت إلى جرح سبعة مدنيين كحصيلة أولية".

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انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد



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