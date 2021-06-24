بوتين وأردوغان يؤكدان الاستعداد لمواصلة التنسيق حول قضية قره باغ

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، محادثات هاتفية بحثا فيها مجموعة ملفات بينها النزاع في إقليم قره باغ بين الطرفين الأذربيجاني والأرميني.وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وأردوغان واصلا في اتصال أجرياه اليوم الخميس تبادل الآراء حول قضية قره باغ، حيث "تم إعطاء تقييم إيجابي لعمل المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار والأعمال القتالية".

وأعرب أردوغان، حسب البيان، عن دعمه للجهود الروسية الرامية إلى ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات المحددة في البيانين لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان الصادرين يوم 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021.

وذكر الكرملين أن المحادثة شهدت تأكيدا للاستعداد المشترك للاستمرار في التنسيق، بما في ذلك في مصلحة التنمية الاقتصادية وإحياء البنية التحتية لوسائل النقل في المنطقة".

وتطرق الرئيسان خلال الاتصال إلى القضايا الملحة للتعاون الروسي التركي في مجالات مختلفة، حيث أعرب أردوغان عن شكره على قرار روسيا لاستئناف حركة الطيران بين البلدين وبدء توريد اللقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا إلى تركيا.

كما أفاد الكرملين بأن بوتين "شارك انطباعه" من المحادثات التي أجراها يوم 16 يونيو في جنيف مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.واتفق بوتين وأردوغان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية والعمل المشترك على مستويات أخرى.