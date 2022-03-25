الجيش السوري وأهالي قرية الدعدوشية يطردون دورية أميركية حاولت دخول القرية

تصدى الجيش السوري وأهالي قرية الدعدوشية بريف القامشلي الشرقي يوم الجمعة لدورية أمريكية حاولت الدخول إلى القرية وطردوها وفي الثالث من شهر مارس اعترض أهالي قريتي الصالحية والدعدوشية في منطقة القامشلي بالحسكة رتلين عسكريين للقوات الأمريكية بالتعاون مع حواجز الجيش السوري وطردوهما من المنطقة وذكرت مصادر محلية من القامشلي حينها أن عناصر حاجز للجيش اعترضوا عند مدخل قرية الصالحية جنوب مدينة القامشلي رتلا أمريكيا ترافقه دورية حماية من مسلحي ميليشيا (قسد) وطردوه من المنطقة" كما ذكرت المصادر أن الرتل الأمريكي ضمّ 4 عربات مدرعة.