إعفاء 3 مسؤولين من مهامهم على خلفية حريقي المطار في العراق

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان بأن السوداني عقد في المطار اجتماعا ضم وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة.