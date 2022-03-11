مجلس الأمن الدولي يناقش ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا بطلب روسي

يناقش مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء ملف المختبرات الأمريكية و الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا بناء على طلب من روسيا نيبينزيا: نمتلك أدلة على وجود شبكة من 30 مركزا بيولوجيا في أوكرانيا فيها مواد سامة وخطيرة