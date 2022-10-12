وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمالي الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما)، قتل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب".

وأطلق جنود إسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، ما أدى الى إصابة عدوي بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله الى أحد المراكز الطبية القريبة، وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن تعلن الوزارة وفاته لاحقا.

المواجهات في العروب أدت أيضا إلى إصابة شاب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي