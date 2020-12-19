حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية في بنغازي

استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، في بنغازي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأفاد بيان ليبي بأن اللواء عباس كامل أثنى على "جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً"، فيما شكر حفتر القاهرة على "دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص".