أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، أنه قام بإسقاط مقاتلة روسية من طراز (سو-34) بالقرب في منطقة دونيتسك.

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية- في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أنه "مر وقت طويل منذ أن أسقطت المدافع المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية مثل هذا الهدف.. ففي حوالي الساعة 13:30 في 3 مارس 2023، دمرت المدافع المضادة للطائرات التابعة لفوج الصواريخ نيكوبول المضاد للطائرات التابع للقيادة الجوية مقاتلة روسية من طراز (سو- 34) بالقرب من يناكيفو، في دونيستك".

وبحسب معطيات القوة الجوية فإن أحد الطيارين " لقي مصرعه والآخر في سبيله للوفاة جراء إصابته الخطيرة ".