ماكرون السلام ممكن في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد، إن السلام ممكن في أوكرانيا حين يقرره الأوكرانيون.

وأضاف الرئيس الفرنسي في كلمة أمام مؤتمر من أجل السلام في إيطاليا بتنظيم من جمعية "سانت إيجيديو" الكاثوليكية مقرها روما، "علينا ألا ندع السلام أن يكون اليوم في شكل ما في أيدي روسيا".

وتابع ماكرون قائلا "إن السلام ممكن فقط حين يقرره الأوكرانيون".

وصرح بأن "أوكرانيا تدافع عن حدودها وسيادتها"، مشيرا إلى أن السلام يجب ألا يكون بقانون الأقوى.

وأكد ماكرون أن الحرب في أوكرانيا كانت لها تداعيات على فرنسا ولا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

وأوضح أنه تحدث مرارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تداعيات الحرب في أوكرانيا ونتائجها السلبية على الجميع.