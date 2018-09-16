أكدت حركــــة فتــــح " أن مجزرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق القدس وقضية اللاجئين مشابهة للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في صبرا وشاتيلا ولن يكون لها تأثير في الشعب الفلسطيني الذي لا يعرف اليأس" .