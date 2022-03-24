الشرطة السودانية تتصدى لمتظاهرين قرب القصر الرئاسي

أطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بمحطة "شروني" القربية من القصر الرئاسي بالخرطوم، مخلفة إصابات وسط المحتجين وبحسب شهود فإن آلاف المحتجين وصلوا محطة شروني قادمين من مناطق مختلفة جنوبي وشرق الخرطوم، وكانوا في طريقهم الى القصر الرئاسي، قبل أن تتصدى لها حواجز أمنية نصبتها قوات الشرطة.