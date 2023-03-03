تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان له اليوم" الجمعة" - أنه فى إطار التصدى لظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة و الإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس ، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات القصرين و بنزرت من ضبط 57 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود البرية خلسة .

وأضاف أنه في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و التي تنظم عمليات الإبحار خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات المهدية ، قابس و سوسة من ضبط 4 أشخاصا بسبب إجتياز الحدود البحرية خلسة.

وفي سياق آخر ، أوضح أن دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش و مصلحة التوقى من الإرهاب للحرس الوطنى بقبلي تمكنت من ضبط شخص أبلغت وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .