أفاد مراسلنا في العراق، بانسحاب متظاهري "الإطار التنسيقي" من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد وذكر مراسلنا أن توجيهات صدرت من قادة في الإطار بضرورة انسحاب المتظاهرين الذين وصلوا مساء اليوم إلى بوابة المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد.