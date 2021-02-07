تركيا وأذربيجان تتخذان خطوة عسكرية جديدة

قامت عناصر من القوات العسكرية التركية والأذربيجانية، اليوم الأحد، بخطوة عسكرية جديدة.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الأحد، بأن القوات العسكرية التركية والأذربيجانية قامت بتدريب القفز الثابت، استعدادا للمناورات الشتوية بين جيشي البلدين.

وذكرت الوكالة أن الاستعدادات للمناورات الشتوية تجري في ولاية قارص شرقي تركيا.

ومن المنتظر أن تشارك في المناورات التي ستجري في فبراير/ شباط الجاري، عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو.

وترمي المناورات لرفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، كما سيتم خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي مازالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الدفاع التركية قد أجرت، في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، تدريبات مشتركة مع مجموعة مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، شرقي البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان إن الفرقاطة التركية "غازي عنتاب"، والإسبانية "كريستوبال كولون" من مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".

ونشرت الدفاع التركية على حسابها بموقع "تويتر" صورا من هذه التدريبات.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الناتو" رفض تزويد بلاده بمعدات عسكرية بسبب دعمه لأذربيجان.

جاء ذلك في كلمة أردوغان أثناء حضوره فعاليات تدشين الفرقاطة "إسطنبول" المحلية الصنع برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار، وعدد من المسؤولين في الصناعات الدفاعية.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعرب أردوغان، عن أمله أن يتم تفعيل مركز المراقبة المشترك مع روسيا، لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، في أسرع وقت ممكن.