إعلان حالة التأهب بجميع مستشفيات الأردن بعد حادث السلط

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، حالة التأهب في كل المستشفيات، للتأكد من جاهزيتها الكاملة، إثر حادث مستشفى السلط، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها وأضاف رئيس الوزراء الأردني، أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التقصير في مستشفى السلط وتوفى 6 مصابين بفيروس كورونا المستجد، جراء نقص الأكسجين بمستشفى السلط في الأردن