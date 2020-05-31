إيطاليا تسجل 75 حالة وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 33415.

كما أعلنت إيطاليا عن 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المصابين بكورونا في البلاد إلى 233,019 حالة.

وتعد إيطاليا ثالث أعلى معدل في دول العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم إلى أكثر من 6 ملايين حالة.